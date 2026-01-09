Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2026)

    Финансы
    09 января, 2026
    • 09:11
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9811 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,2%, до 2,1216 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9811

    100 российских рублей

    2,1216

    1 австралийский доллар

    1,1384

    1 белорусский рубль

    0,5778

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1167

    1 чешская крона

    0,0816

    1 китайский юань

    0,2435

    1 датская крона

    0,2651

    1 грузинский лари

    0,6313

    1 гонконгский доллар

    0,2181

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2840

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1841

    1 швейцарский франк

    2,1259

    1 израильский шекель

    0,5355

    1 канадский доллар

    1,2257

    1 кувейтский динар

    5,5299

    100 казахстанских тенге

    0,3335

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5141

    1 молдавский лей

    0,1018

    1 норвежская крона

    0,1685

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6053

    1 польский злотый

    0,4703

    1 румынский лей

    0,3894

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3223

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3233

    1 Турецкая лира

    0,0394

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0395

    100 Японских йен

    1,0812

    1 Новозеландский доллар

    0,9767

    Золото

    7588,8510

    Серебро

    130,2183

    Платина

    3824,5240

    Палладий

    3049,4260
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.01.2026)
    CBA currency exchange rates (09.01.2026)

