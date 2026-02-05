Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили двустороннее стратегическое партнерство

Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 07:05
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в среду, 4 февраля, в Абу-Даби с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

    Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

    На встрече были обсуждены политические, экономические, торговые, энергетические, гуманитарные аспекты всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, а также текущая ситуация с безопасностью в регионе.

    Была подчеркнута ключевая роль взаимных визитов глав государств обеих стран и достигнутых договоренностей и подписанных документов в рамках этих визитов в плане вывода двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

    Стороны рассмотрели вопросы выполнения договоренностей, достигнутых в рамках первого заседания Комитета сотрудничества по всеобъемлющему стратегическому партнерству между двумя странами в ноябре прошлого года, с удовлетворением отметили подготовительные работы ко второму заседанию, которое состоится в этом году в Баку.

    Была также подчеркнута важность дальнейшего продолжения взаимной поддержки в рамках региональных и международных организаций.

    Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о мирной повестке дня после Вашингтонского саммита 8 августа.

    Была высоко оценена позитивная динамика в отношениях между Азербайджаном и ОАЭ, в этом контексте были обсуждены возможные шаги в направлении дальнейшего облегчения взаимных поездок граждан двух стран.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

