Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили двустороннее стратегическое партнерство

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в среду, 4 февраля, в Абу-Даби с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

На встрече были обсуждены политические, экономические, торговые, энергетические, гуманитарные аспекты всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, а также текущая ситуация с безопасностью в регионе.

Была подчеркнута ключевая роль взаимных визитов глав государств обеих стран и достигнутых договоренностей и подписанных документов в рамках этих визитов в плане вывода двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Стороны рассмотрели вопросы выполнения договоренностей, достигнутых в рамках первого заседания Комитета сотрудничества по всеобъемлющему стратегическому партнерству между двумя странами в ноябре прошлого года, с удовлетворением отметили подготовительные работы ко второму заседанию, которое состоится в этом году в Баку.

Была также подчеркнута важность дальнейшего продолжения взаимной поддержки в рамках региональных и международных организаций.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о мирной повестке дня после Вашингтонского саммита 8 августа.

Была высоко оценена позитивная динамика в отношениях между Азербайджаном и ОАЭ, в этом контексте были обсуждены возможные шаги в направлении дальнейшего облегчения взаимных поездок граждан двух стран.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.