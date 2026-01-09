Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process US Military Operation in Venezuela
    Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process US Military Operation in Venezuela

    CBA currency exchange rates (09.01.2026)

    Finance
    • 09 January, 2026
    • 09:34
    CBA currency exchange rates (09.01.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.2% to 1.9811 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.2% to 2.1216 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9811

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1216

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1384

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5778

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1167

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0816

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2435

    1 DKK (Danish krone)

    0.2651

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6313

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2181

    1 INR (Indian rupee)

    0.0189

    1 GBP (British pound)

    2.2840

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1841

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1259

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5355

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2257

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5299

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3335

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5141

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1018

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1685

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6053

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4703

    1 RON (Romanian leu)

    0.3894

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3223

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3233

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0394

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0395

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0812

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9767

    Gold (1 ounce)

    7,588.8510

    Silver (1 ounce)

    130.2183

    Platinum (1 ounce)

    3,824.5240

    Palladium (1 ounce)

    3,049.4260
    CBA currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.01.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2026)

    Latest News

    10:59

    Switzerland calls on Baku, Yerevan to continue steps to ensure sustainable peace - EXCLUSIVE

    Region
    10:59
    Photo

    Azerbaijan's Air Force Commander, Military Prosecutor visit military units

    Military
    10:45

    Armenian minister: 7,600 tons of Azerbaijani petroleum products are en route

    Region
    10:35

    Number of employment contracts in Azerbaijan reaches almost 1.9M

    Finance
    10:28

    ING revises inflation expectations for Azerbaijan for 2026

    Finance
    10:17

    304 pensioners aged 100 and over live in Azerbaijan

    Social security
    10:10

    Azeri Light oil price rises by over 1.6% on global markets

    Energy
    10:07

    Trump says there could be more US strikes in Nigeria

    Other countries
    09:51

    Syrian Defense Ministry announces ceasefire in Aleppo neighborhoods

    Other countries
    All News Feed