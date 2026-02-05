Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Родригес объявила о стратегической замене импорта для укрепления экономики

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 06:46
    Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о плане стратегической замены импорта для укрепления экономики страны.

    Как передает Report, об этом она заявила на первой Национальной встрече по экономике коммун.

    "Я объявляю план стратегической замены импорта продуктов, которые входят в продовольственную корзину венесуэльского народа", - сказала Родригес.

    Уполномоченный президент сообщила, что коммуны взяли на себя обязательства по массовому производству пяти видов сельскохозяйственной продукции с целью замены импорта и обеспечения продовольственной независимости страны.

    Она напомнила, что в декабре 2025 года вместе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро был проработан специальный план "Достойный вызов 2026", одним из основных положений которого является замена импорта кукурузы, риса, кофе, сои и бобов.

    Участие в национальной встрече коммун, которая проходила в спортивном комплексе Poliedro de Caracas, приняли более 10 тыс. производственников и представители кабинета министров Венесуэлы.

