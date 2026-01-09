Bakıda avtomobil 78 yaşlı qadını vuraraq öldürüb
Hadisə
- 09 yanvar, 2026
- 09:12
Bakıda avtomobil qadın piyadanı vurub.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonu Qara Qarayev prospekti 80A ünvanında qeydə alınıb.
Belə ki, dövlət qeydiyyat nişanı və markası bilinməyən avtomobil 1948-ci il təvəllüdlü Mahirə Əhməd qızı Bayramovanı vurub. Yaralı Sabunçu Tibb Mərkəzinə yerləşdirilsə də, aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri nəticəsində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
