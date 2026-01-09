İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Bakıda avtomobil 78 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 09 yanvar, 2026
    • 09:12
    Bakıda avtomobil 78 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Bakıda avtomobil qadın piyadanı vurub.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonu Qara Qarayev prospekti 80A ünvanında qeydə alınıb.

    Belə ki, dövlət qeydiyyat nişanı və markası bilinməyən avtomobil 1948-ci il təvəllüdlü Mahirə Əhməd qızı Bayramovanı vurub. Yaralı Sabunçu Tibb Mərkəzinə yerləşdirilsə də, aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri nəticəsində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qəza Nizami rayonu piyada Ölüm
    В Баку автомобиль сбил 78-летнюю женщину

