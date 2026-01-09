В Баку автомобиль сбил 78-летнюю женщину.

Как сообщает Report, неизвестный автомобиль сбил Байрамову Махиру Ахмед гызы (1948 г.р.) на проспекте Г.Гараева в Низаминском районе Баку.

Пострадавшая была госпитализирована в Сабунчинский медцентр, однако спасти ее не удалось.

По факту ведется расследование.