В Баку автомобиль сбил 78-летнюю женщину
Происшествия
- 09 января, 2026
- 09:29
В Баку автомобиль сбил 78-летнюю женщину.
Как сообщает Report, неизвестный автомобиль сбил Байрамову Махиру Ахмед гызы (1948 г.р.) на проспекте Г.Гараева в Низаминском районе Баку.
Пострадавшая была госпитализирована в Сабунчинский медцентр, однако спасти ее не удалось.
По факту ведется расследование.
