Türkiyə parlamentinin komitə sədri Bakıda Türk şəhidliyini ziyarət edib
Xarici siyasət
- 24 fevral, 2026
- 13:22
Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) Xarici əlaqələr komitəsinin sədri Fuat Oktay bir qrup nümayəndə ilə birlikdə Bakıda Türk şəhidliyini ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, şəhidlərin əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib, məzarları üzərinə tər güllər düzülüb.
