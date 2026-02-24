Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Фуат Октай посетил памятник турецким шехидам в Баку

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 13:32
    Фуат Октай посетил памятник турецким шехидам в Баку

    Находящийся с визитом в Азербайджане председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай вместе с группой депутатов посетил памятник турецким шехидам в Баку.

    Как сообщает Report, делегация почтила светлую память шехидов, возложила цветы на могилы.

    Фото
    Türkiyə parlamentinin komitə sədri Bakıda Türk şəhidliyini ziyarət edib

