"Sabah"ın U-13 komandası Gürcüstandakı turnirdə ikinci yeri tutub
Futbol
- 24 fevral, 2026
- 13:26
"Sabah" klubunun 13 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq turnirdə ikinci yeri tutub.
"Report"un məlumatına görə, U-13 "Kobuleti Winter Cup" turnirinin finalında məğlub olub.
Komanda həlledici matçın penaltilər seriyasında yerli "Vazisubani" kollektivinə oyunsonrası penaltilər seriyasında uduzub.
Son xəbərlər
13:54
Prezident Naxçıvanda 40 ədəd subartezian quyusunun qazılması üçün Sərəncam imzalayıbİnfrastruktur
13:53
Fuat Oktay: Hazırda əsas məqsədimiz bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsidirXarici siyasət
13:52
Fransa XİN ABŞ səfirinin hökumət binalarına girişinə qadağa qoyubDigər ölkələr
13:48
"Nyukasl"ın zədəli futbolçularının adları açıqlanıbFutbol
13:46
Fuat Oktay Ceyhun Bayramovla Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlıq formatını müzakirə edibXarici siyasət
13:37
Ukrayna Macarıstana "Drujba" boru kəməri ilə bağlı kompromis təklif edibDigər ölkələr
13:36
ADY: Gediş kartının balansını rəqəmsal artırmaq mümkündürİnfrastruktur
13:35
İtaliya klubunun futbolçusu əməliyyat olunubFutbol
13:26