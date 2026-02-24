"Sabah"ın U-13 komandası Gürcüstandakı turnirdə ikinci yeri tutub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 24 fevral, 2026
    • 13:26
    Sabahın U-13 komandası Gürcüstandakı turnirdə ikinci yeri tutub

    "Sabah" klubunun 13 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq turnirdə ikinci yeri tutub.

    "Report"un məlumatına görə, U-13 "Kobuleti Winter Cup" turnirinin finalında məğlub olub.

    Komanda həlledici matçın penaltilər seriyasında yerli "Vazisubani" kollektivinə oyunsonrası penaltilər seriyasında uduzub.

