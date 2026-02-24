ADY: Gediş kartının balansını rəqəmsal artırmaq mümkündür
İnfrastruktur
- 24 fevral, 2026
- 13:36
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin fiziki gediş kartlarının balansına www.ady.az saytı vasitəsilə də vəsait yükləmək mümkündür.
Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, bunun üçün saytda "Fiziki kartın balansının artırılması" bölməsinə keçid edərək kart üzərindəki 10 rəqəmi və məbləği qeyd etmək lazımdır.
