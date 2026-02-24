İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İnfrastruktur
    • 24 fevral, 2026
    • 13:36
    ADY: Gediş kartının balansını rəqəmsal artırmaq mümkündür

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin fiziki gediş kartlarının balansına www.ady.az saytı vasitəsilə də vəsait yükləmək mümkündür.

    Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, bunun üçün saytda "Fiziki kartın balansının artırılması" bölməsinə keçid edərək kart üzərindəki 10 rəqəmi və məbləği qeyd etmək lazımdır.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC sərnişin daşıma Rəqəmsal Ödənişlər

