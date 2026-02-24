İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ukrayna Macarıstana "Drujba" boru kəməri ilə bağlı kompromis təklif edib

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 13:37
    Ukrayna Macarıstana Drujba boru kəməri ilə bağlı kompromis təklif edib

    Ukrayna Macarıstanla neft mübahisəsinin həlli üçün bir neçə real həll yolu təklif edib və Budapeşti bu məsələni daxili siyasətdə istifadə etməməyə çağırıb.

    "Report"un "Politico"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa bəyan edib.

    "Biz konstruktiv addım atmağa hazırıq və artıq bir neçə real həll yolu təklif etmişik", - XİN başçısı bildirib.

    O vurğulayıb ki, Ukrayna Budapeştdən konstruktiv yanaşma gözləyir.

    Sibiqa Macarıstan hökumətinin motivləri ilə bağlı şübhələrini bildirərək Ukrayna ilə münasibətlər mövzusunun seçkilər ərəfəsində daxili siyasi mübarizədə istifadə edildiyini ehtimal edib.

    "Biz Budapeştdən Ukraynanı Macarıstanın daxili siyasətinə sürükləməyə son qoymasını tələb edirik", - nazir bəyan edib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Kiyev münasibətlərin normallaşdırılması üçün Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban arasında birbaşa görüşün keçirilməsini dəfələrlə təklif edib, lakin cavab almayıb.

    "Əvəzində açıq ultimatum və şantaj yolu seçilib", - Sibiqa əlavə edib.

    Xatırladaq ki, Macarıstan Ukraynaya dizel yanacağı ixracına qadağa qoyub və "Drujba" magistral boru kəməri ilə neft tədarükü bərpa olunana qədər ixracı bərpa etməyi planlaşdırmır.

    Ukrayna Macarıstan
    Украина предложила Венгрии компромисс по "Дружбе"

    Son xəbərlər

    13:54

    Prezident Naxçıvanda əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb

    Digər
    13:53

    Fuat Oktay: Hazırda əsas məqsədimiz bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsidir

    Xarici siyasət
    13:52

    Fransa XİN ABŞ səfirinin hökumət binalarına girişinə qadağa qoyub

    Digər ölkələr
    13:48

    "Nyukasl"ın zədəli futbolçularının adları açıqlanıb

    Futbol
    13:46

    Fuat Oktay Ceyhun Bayramovla Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlıq formatını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    13:37

    Ukrayna Macarıstana "Drujba" boru kəməri ilə bağlı kompromis təklif edib

    Digər ölkələr
    13:36

    ADY: Gediş kartının balansını rəqəmsal artırmaq mümkündür

    İnfrastruktur
    13:35

    İtaliya klubunun futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    13:26

    "Sabah"ın U-13 komandası Gürcüstandakı turnirdə ikinci yeri tutub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti