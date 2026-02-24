Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    • 24 февраля, 2026
    • 13:21
    Украина предложила Венгрии компромисс по Дружбе

    Украина предложила несколько реалистичных решений для урегулирования нефтяного спора с Венгрией и призвала Будапешт не использовать этот вопрос во внутренней политике.

    Как сообщает Report со ссылкой на Politico, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    "Мы готовы действовать конструктивно и уже предложили несколько реалистичных решений", - заявил глава МИД.

    В то же время он подчеркнул, что Украина ожидает конструктивного подхода со стороны Будапешта.

    Сибига выразил сомнения относительно мотивов венгерских властей, предположив, что тема отношений с Украиной используется во внутренней политической борьбе накануне выборов.

    "Мы требуем, чтобы Будапешт перестал втягивать Украину во внутреннюю политику Венгрии", - заявил министр.

    Он также отметил, что Киев неоднократно предлагал провести прямую встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для нормализации отношений, однако, по его словам, ответа не получил.

    "Вместо этого был избран путь публичных ультиматумов и шантажа", - добавил Сибига.

    Напомним, что Венгрия наложила запрет на экспорт дизельного топлива в Украину и не планирует его возобновлять до тех пор, пока не будет восстановлена подача нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба"

    Ukrayna Macarıstana "Drujba" boru kəməri ilə bağlı kompromis təklif edib

