Украина предложила Венгрии компромисс по "Дружбе"

Украина предложила несколько реалистичных решений для урегулирования нефтяного спора с Венгрией и призвала Будапешт не использовать этот вопрос во внутренней политике.

Как сообщает Report со ссылкой на Politico, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы готовы действовать конструктивно и уже предложили несколько реалистичных решений", - заявил глава МИД.

В то же время он подчеркнул, что Украина ожидает конструктивного подхода со стороны Будапешта.

Сибига выразил сомнения относительно мотивов венгерских властей, предположив, что тема отношений с Украиной используется во внутренней политической борьбе накануне выборов.

"Мы требуем, чтобы Будапешт перестал втягивать Украину во внутреннюю политику Венгрии", - заявил министр.

Он также отметил, что Киев неоднократно предлагал провести прямую встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для нормализации отношений, однако, по его словам, ответа не получил.

"Вместо этого был избран путь публичных ультиматумов и шантажа", - добавил Сибига.

Напомним, что Венгрия наложила запрет на экспорт дизельного топлива в Украину и не планирует его возобновлять до тех пор, пока не будет восстановлена подача нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба"