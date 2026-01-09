İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Komanda
    • 09 yanvar, 2026
    • 09:09
    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha bir qarşılaşma baş tutacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda bu gün daha bir qarşılaşma baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunda "Naxçıvan" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək.

    Matç saat 20:00-da "Sərhədçi" İdman Mərkəzində keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün keçirilən görüşlərində "Ordu" "Quba"nı (116:111), "Lənkəran" isə "Sərhədçi"ni (72:69) üstələyib. XII tura yanvarın 11-də yekun vurulacaq.

    Son xəbərlər

    09:35

    ING: AMB 2026-cı ilin I rübündə uçot dərəcəsini 6,75 % saxlayacaq

    Maliyyə
    09:32

    Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

    Maliyyə
    09:28

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək

    Komanda
    09:25

    ING Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya proqnozunu azaldıb

    Maliyyə
    09:12

    Bakıda avtomobil 78 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:09

    Komanda
    09:08

    Azərbaycanda yaşı 100 və daha yuxarı olan pensiyaçıların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    09:00

    "Neftçi" bu gün "Kayrat"la, "Sumqayıt" Macarıstan klubu ilə yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.01.2026)

    Maliyyə
