Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha bir qarşılaşma baş tutacaq
Komanda
- 09 yanvar, 2026
- 09:09
Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda bu gün daha bir qarşılaşma baş tutacaq.
"Report" xəbər verir ki, B qrupunda "Naxçıvan" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək.
Matç saat 20:00-da "Sərhədçi" İdman Mərkəzində keçiriləcək.
Qeyd edək ki, turun ötən gün keçirilən görüşlərində "Ordu" "Quba"nı (116:111), "Lənkəran" isə "Sərhədçi"ni (72:69) üstələyib. XII tura yanvarın 11-də yekun vurulacaq.
