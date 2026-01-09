Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    09 января, 2026
    Сегодня состоится очередной матч XII тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

    Как сообщает Report, в 20:00 "Нахчыван" в группе B встретится с "Сумгайытом" в Олимпийском спортивном центре "Серхедчи".

    Отметим, что во вчерашних матчах "Орду" одолел "Губу" (116:111), а "Лянкяран" одержал победу над "Серхедчи" (72:69).

    XII тур завершится 11 января.

