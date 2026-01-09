Состоится очередной матч XII тура Азербайджанской баскетбольной лиги
Командные
- 09 января, 2026
- 09:40
Сегодня состоится очередной матч XII тура Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает Report, в 20:00 "Нахчыван" в группе B встретится с "Сумгайытом" в Олимпийском спортивном центре "Серхедчи".
Отметим, что во вчерашних матчах "Орду" одолел "Губу" (116:111), а "Лянкяран" одержал победу над "Серхедчи" (72:69).
XII тур завершится 11 января.
Последние новости
10:11
Нефть продолжает дорожать после скачка цен на 3% наканунеЭнергетика
10:05
Названо число трудовых договоров в АзербайджанеФинансы
09:57
Цена азербайджанской нефти выросла почти на 2%Энергетика
09:54
Папоян: Армения ожидает поставки 7,6 тыс. тонн азербайджанских нефтепродуктовВ регионе
09:49
В Иране началась новая волна протестов, сайты ведущих информагентств не работаютВ регионе
09:45
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся очередные матчиКомандные
09:40
Состоится очередной матч XII тура Азербайджанской баскетбольной лигиКомандные
09:29
В Баку автомобиль сбил 78-летнюю женщинуПроисшествия
09:25