Сегодня состоится очередной матч XII тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает Report, в 20:00 "Нахчыван" в группе B встретится с "Сумгайытом" в Олимпийском спортивном центре "Серхедчи".

Отметим, что во вчерашних матчах "Орду" одолел "Губу" (116:111), а "Лянкяран" одержал победу над "Серхедчи" (72:69).

XII тур завершится 11 января.