Azərbaycanda yaşı 100 və daha yuxarı olan pensiyaçıların sayı açıqlanıb
Sosial müdafiə
- 09 yanvar, 2026
- 09:08
Hazırda Azərbaycanda yaşı 100 və yuxarı olan pensiyaçıların sayı 304 nəfərdir.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib.
Onlardan 261 nəfərinin qadın, 43 nəfərinin kişi olduğu vurğulanıb.
Son xəbərlər
09:41
NBA oyunu təxirə salınıbFutbol
09:35
ING: AMB 2026-cı ilin I rübündə uçot dərəcəsini 6,75 % saxlayacaqMaliyyə
09:32
Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıbMaliyyə
09:28
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcəkKomanda
09:25
ING Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya proqnozunu azaldıbMaliyyə
09:12
Bakıda avtomobil 78 yaşlı qadını vuraraq öldürübHadisə
09:09
Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha bir qarşılaşma baş tutacaqKomanda
09:08
Azərbaycanda yaşı 100 və daha yuxarı olan pensiyaçıların sayı açıqlanıbSosial müdafiə
09:00