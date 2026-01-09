İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Sosial müdafiə
    • 09 yanvar, 2026
    • 09:08
    Azərbaycanda yaşı 100 və daha yuxarı olan pensiyaçıların sayı açıqlanıb

    Hazırda Azərbaycanda yaşı 100 və yuxarı olan pensiyaçıların sayı 304 nəfərdir.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib.

    Onlardan 261 nəfərinin qadın, 43 nəfərinin kişi olduğu vurğulanıb.

    В Азербайджане названо число пенсионеров в возрасте 100 лет и старше

