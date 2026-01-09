В Азербайджане названо число пенсионеров в возрасте 100 лет и старше

На сегодняшний день в Азербайджане насчитывается 304 пенсионера в возрасте 100 лет и старше.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что 261 из них женщины, 43 - мужчины.