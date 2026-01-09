Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане названо число пенсионеров в возрасте 100 лет и старше

    Социальная защита
    • 09 января, 2026
    • 09:19
    В Азербайджане названо число пенсионеров в возрасте 100 лет и старше

    На сегодняшний день в Азербайджане насчитывается 304 пенсионера в возрасте 100 лет и старше.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

    Отмечается, что 261 из них женщины, 43 - мужчины.

    пенсионеры 100 лет Азербайджан Минтруда
    Azərbaycanda yaşı 100 və daha yuxarı olan pensiyaçıların sayı açıqlanıb

    Последние новости

    09:40

    Состоится очередной матч XII тура Азербайджанской баскетбольной лиги

    Командные
    09:29

    В Баку автомобиль сбил 78-летнюю женщину

    Происшествия
    09:25

    Из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемую в мошенничестве женщину

    В регионе
    09:20

    ING: Центробанк Азербайджана сохранит учетную ставку в I кв. 2026г. на уровне 6,75%

    Финансы
    09:19

    В Азербайджане названо число пенсионеров в возрасте 100 лет и старше

    Социальная защита
    09:17

    Сегодня "Нефтчи" сыграет с "Кайратом", "Сумгайыт" - с венгерским "Пакшем"

    Футбол
    09:11

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2026)

    Финансы
    09:09

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.01.2026)

    Финансы
    08:59

    ING пересмотрела ожидания по инфляции в Азербайджане на 2026 год

    Финансы
    Лента новостей