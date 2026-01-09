İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.01.2026)

    Maliyyə
    • 09 yanvar, 2026
    • 08:59
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.01.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    62,39

    2,11

    1,54

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,13

    1,85

    0,71

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 471,60

    26,10

    130,50

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 266,11

    270,03

    1 202,82

    S&P 500

    6 921,46

    0,53

    75,96

    Nasdaq

    23 480,02

    - 104,26

    238,03

    Nikkei

    51 767,83

    427,11

    1 428,35

    Dax

    25 127,46

    5,20

    637,05

    FTSE 100

    10 044,69

    - 3,52

    113,31

    CAC 40 INDEX

    8 243,47

    9,55

    93,97

    Shanghai Composite

    4 086,74

    - 0,11

    117,90

    Bist 100

    12 087,97

    59,13

    826,45

    RTS

    1 094,80

    - 10,73

    - 19,33

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1655

    - 0,0025

    - 0,0090

    USD/GBP

    1,3435

    - 0,0026

    - 0,0038

    JPY/USD

    157,2700

    0,5900

    0,8200

    RUB/USD

    80,1216

    - 0,1736

    1,3716

    TRY/USD

    43,1522

    0,1046

    0,1960

    CNY/USD

    6,9810

    - 0,0058

    - 0,0080
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.01.2026)

    Son xəbərlər

    09:35

    ING: AMB 2026-cı ilin I rübündə uçot dərəcəsini 6,75 % saxlayacaq

    Maliyyə
    09:32

    Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

    Maliyyə
    09:28

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək

    Komanda
    09:25

    ING Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya proqnozunu azaldıb

    Maliyyə
    09:12

    Bakıda avtomobil 78 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:09

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha bir qarşılaşma baş tutacaq

    Komanda
    09:08

    Azərbaycanda yaşı 100 və daha yuxarı olan pensiyaçıların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    09:00

    "Neftçi" bu gün "Kayrat"la, "Sumqayıt" Macarıstan klubu ilə yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.01.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti