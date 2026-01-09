Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.01.2026)
Финансы
- 09 января, 2026
- 09:09
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
62,39
|
2,11
|
1,54
|
WTI (долл/барр)
|
58,13
|
1,85
|
0,71
|
Золото (долл/унция)
|
4 471,60
|
26,10
|
130,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 266,11
|
270,03
|
1 202,82
|
S&P 500
|
6 921,46
|
0,53
|
75,96
|
Nasdaq
|
23 480,02
|
- 104,26
|
238,03
|
Nikkei
|
51 767,83
|
427,11
|
1 428,35
|
Dax
|
25 127,46
|
5,20
|
637,05
|
FTSE 100
|
10 044,69
|
- 3,52
|
113,31
|
CAC 40 INDEX
|
8 243,47
|
9,55
|
93,97
|
Shanghai Composite
|
4 086,74
|
- 0,11
|
117,90
|
Bist 100
|
12 087,97
|
59,13
|
826,45
|
RTS
|
1 094,80
|
- 10,73
|
- 19,33
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1655
|
- 0,0025
|
- 0,0090
|
USD/GBP
|
1,3435
|
- 0,0026
|
- 0,0038
|
JPY/USD
|
157,2700
|
0,5900
|
0,8200
|
RUB/USD
|
80,1216
|
- 0,1736
|
1,3716
|
TRY/USD
|
43,1522
|
0,1046
|
0,1960
|
CNY/USD
|
6,9810
|
- 0,0058
|
- 0,0080
