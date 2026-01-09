"Neftçi" bu gün "Kayrat"la, "Sumqayıt" Macarıstan klubu ilə yoxlama oyunu keçirəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Neftçi" və "Sumqayıt" komandaları qış təlim-məşq toplanışında bu gün ilk yoxlama oyunlarını keçirəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə hazırlıq prosesi keçən Bakı klubu Qazaxıstanın "Kayrat" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə 17:00-da start götürəcək.

    Türkiyənin Antalya şəhərində toplanışda olan "Sumqayıt" isə Macarıstanın "Pakş" komandası ilə görüşəcək. Bu matç Bakı vaxtı ilə saat 16:00-a təyin edilib.

