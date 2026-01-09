"Neftçi" bu gün "Kayrat"la, "Sumqayıt" Macarıstan klubu ilə yoxlama oyunu keçirəcək
Futbol
- 09 yanvar, 2026
- 09:00
"Neftçi" və "Sumqayıt" komandaları qış təlim-məşq toplanışında bu gün ilk yoxlama oyunlarını keçirəcəklər.
"Report"un məlumatına görə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə hazırlıq prosesi keçən Bakı klubu Qazaxıstanın "Kayrat" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə 17:00-da start götürəcək.
Türkiyənin Antalya şəhərində toplanışda olan "Sumqayıt" isə Macarıstanın "Pakş" komandası ilə görüşəcək. Bu matç Bakı vaxtı ilə saat 16:00-a təyin edilib.
