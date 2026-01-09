Сегодня "Нефтчи" сыграет с "Кайратом", "Сумгайыт" - с венгерским "Пакшем"
Футбол
- 09 января, 2026
- 09:17
Сегодня команды "Нефтчи" и "Сумгайыт" проведут свои первые контрольные матчи в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора.
Как сообщает Report, бакинский клуб, проходящий тренировки в Абу-Даби (ОАЭ), встретится с казахстанской командой "Кайрат".
Матч начнется в 17:00 по бакинскому времени.
"Сумгаит", тренирующийся в турецкой Анталье, сыграет с венгерской командой "Пакш". Этот матч запланирован на 16:00 по бакинскому времени.
