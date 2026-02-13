Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    ММ принял поправки в Трудовой кодекс

    Милли Меджлис
    • 13 февраля, 2026
    • 12:30
    Милли Меджлис принял в окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс о пересмотре минимального размера оплаты труда в Азербайджане не реже одного раза в год.

    Как сообщает Report, предложенные изменения в ТК были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса.

    Согласно изменениям, размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти.

    Отмечается, что регулирование минимальной заработной платы, обеспечивающей минимальный уровень жизни работников и являющейся сегодня одним из инструментов социальной политики во всем мире, относится к вопросам, которые решаются и находятся в центре внимания многих международных организаций, в особенности Международной организации труда.

    После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

    Minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılması son oxunuşda qəbul edilib
