Обсуждены межпарламентские связи Азербайджана и Доминиканы
Внешняя политика
- 14 марта, 2026
- 05:42
Обсуждены парламентские связи между Азербайджаном и Доминиканой.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал азербайджанский посол на Кубе Руслан Рзаев.
Дипломат отметил, что встретился с председателем Сената (верхняя палата парламента - ред.) Доминиканской Республики Рикардо де лос Сантосом Поланко.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества между законодательными органами двух стран.
