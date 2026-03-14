Azərbaycanla Dominikan arasında parlament əlaqələri müzakirə olunub
Xarici siyasət
- 14 mart, 2026
- 05:14
Azərbaycanla Dominikan arasında parlament əlaqələri müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Kubadakı səfiri Ruslan Rzayev "X" sosial media hesabında etdiyi paylaşımda bildirib.
Səfir qeyd edib ki, o, Domnikan Senatının sədri Rikardo de los Santos Polanko ilə görüşüb. Senat sədri ilə görüşdə iki ölkənin qanunverici orqanları arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.
Son xəbərlər
05:33
Qətərin bir neçə bölgəsində təxliyəyə başlanılıbDigər ölkələr
05:14
Foto
Azərbaycanla Dominikan arasında parlament əlaqələri müzakirə olunubXarici siyasət
04:49
Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatda məqsədlərinin fərqli ola biləcəyini istisna etməyibDigər ölkələr
04:09
İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi zərbədə azı 12 tibb işçisi həlak olubDigər ölkələr
03:34
TÜRKPA missiyası Qazaxıstanda referenduma hazırlıq barədə məlumatlandırılıbXarici siyasət
03:20
Ermənistan məhkəməsi Karapetyanın ev dustaqlığının müddətini uzadıbRegion
03:05
KİV: III Çarlz Trampın Böyük Britaniyaya səfərinə qarşı olubDigər ölkələr
02:56
Binəqədidə 9 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın başlayıbHadisə
02:38