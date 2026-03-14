    Другие страны
    • 14 марта, 2026
    • 04:11
    Сербия в течение девяти лет планирует инвестировать в энергетику € 14,4 млрд

    Сербия планирует инвестировать до 2035 года в энергетический сектор страны 14,4 миллиарда евро.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович на встрече с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

    Она отметила, что в связи с сокращением производства электроэнергии на угольных теплоэлектростанциях необходимы инвестиции в базовые энергетические мощности.

    "Поэтому мы рассматриваем ядерную энергетику и газовые электростанции как важную часть энергетического баланса. Обеспечение достаточного количества электроэнергии в ближайший период является нашей важнейшей задачей, и этот процесс будет осуществляться параллельно с устойчивой интеграцией новых мощностей из возобновляемых источников энергии", - отметила она.

    Министр также сообщила, что в Сербии предусмотрены инвестиции общей стоимостью 1,6 миллиарда евро на развитие и модернизацию газовой инфраструктуры.

    "Особенно важна диверсификация газовых поставок и укрепление региональных связей. В этом отношении предусматривается сотрудничество, главным образом, с Румынией и Северной Македонией. Эти шаги еще больше укрепят безопасность поставок в условиях геополитической напряженности и нестабильности на рынках", - подчеркнула Д. Джедович.

    Она добавила, что Сербия привержена цели получения 45 процентов электроэнергии из возобновляемых источников к концу десятилетия.

    Инвестиции в Инфраструктуру ядерная энергетика Дубравка Джедович
    Serbiyada 9 il ərzində enerji sektoruna 14,4 milyard avro investisiya yatırılması planlaşdırılır
    Ты - Король

    Последние новости

    Другие страны
    Лента новостей