Вэнс прокомментировал удар по школе в иранском Минабе

Администрация США до сих пор не обладает исчерпывающим пониманием причин нанесения удара по школе для девочек в иранском Минабе.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время визита в штат Северная Каролина.

"Полагаю, что мы пока не до конца разобрались в том, что именно там произошло, - сказал он, отвечая на вопрос о трагическом инциденте в Минабе. - Нам необходимо довести расследование до конца. Верно? Прежде чем переходить к каким-либо действиям, нужно по-настоящему разобраться в произошедшем".

По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на том, чтобы все обстоятельства трагедии в Минабе были "расследованы в полном объеме".

"Именно этим мы сейчас и занимаемся", - резюмировал вице-президент.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В этот же день иранские власти сообщили о нанесении удара по начальной школе для девочек на юге страны, в результате чего погибли более 160 человек.