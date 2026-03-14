Вэнс прокомментировал удар по школе в иранском Минабе

    Другие страны
    • 14 марта, 2026
    • 06:06
    Администрация США до сих пор не обладает исчерпывающим пониманием причин нанесения удара по школе для девочек в иранском Минабе.

    Как передает Report, об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время визита в штат Северная Каролина.

    "Полагаю, что мы пока не до конца разобрались в том, что именно там произошло, - сказал он, отвечая на вопрос о трагическом инциденте в Минабе. - Нам необходимо довести расследование до конца. Верно? Прежде чем переходить к каким-либо действиям, нужно по-настоящему разобраться в произошедшем".

    По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на том, чтобы все обстоятельства трагедии в Минабе были "расследованы в полном объеме".

    "Именно этим мы сейчас и занимаемся", - резюмировал вице-президент.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    В этот же день иранские власти сообщили о нанесении удара по начальной школе для девочек на юге страны, в результате чего погибли более 160 человек.

    Джей Ди Вэнс Вице-президент США Операция США и Израиля против Ирана
    Последние новости

    06:06

    Другие страны
    05:42
    Фото

    Внешняя политика
    05:17

    Другие страны
    04:56

    Другие страны
    04:39

    Другие страны
    04:11

    Другие страны
    03:47

    Внешняя политика
    03:20

    Другие страны
    03:03

    Происшествия
    Лента новостей