Не менее 12 медработников погибли в результате израильского удара по югу Ливана

Удар Израиля по медицинскому центру на юге Ливана привел к гибели не менее 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщили в ливанском Минздраве.

В ведомстве не исключили, что число погибших может увеличиться.

Спасательная операция по поиску пропавших без вести продолжается.