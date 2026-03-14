    Катар начинает эвакуацию в нескольких районах страны

    Другие страны
    • 14 марта, 2026
    • 04:39
    Катар начинает эвакуацию в нескольких районах страны

    В Катаре начата временная эвакуация в ряде районов государства.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы катарского МВД.

    "Ряд районов подлежит временной эвакуации до тех пор, пока внешняя угроза не будет ликвидирована", - указано в сообщении.

    При этом информация о том, какие конкретно районы попадают под эвакуационные меры, не уточняется.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Операция США и Израиля против Ирана эвакуация жителей
    Ты - Король

    Последние новости

