Катар начинает эвакуацию в нескольких районах страны
Другие страны
- 14 марта, 2026
- 04:39
В Катаре начата временная эвакуация в ряде районов государства.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы катарского МВД.
"Ряд районов подлежит временной эвакуации до тех пор, пока внешняя угроза не будет ликвидирована", - указано в сообщении.
При этом информация о том, какие конкретно районы попадают под эвакуационные меры, не уточняется.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
