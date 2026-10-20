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    Жапаров: Бишкеку и Баку важно последовательно реализовывать достигнутые договоренности

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 12:30
    Жапаров: Бишкеку и Баку важно последовательно реализовывать достигнутые договоренности

    Кыргызстан и Азербайджан должны последовательно реализовывать достигнутые договоренности, в том числе договор о союзнических отношениях, подписанный в ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в июле этого года.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, об этом заявил президент страны Садыр Жапаров на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой в Бишкеке.

    Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах.

    "Глава государства подчеркнул особый характер союзнических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном, отметив важность последовательной реализации достигнутых договоренностей, в том числе, договора о союзнических отношениях, подписанного в ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в июле текущего года", - говорится в сообщении.

    В свою очередь, Гафарова передала президенту Кыргызстана и народу страны приветствия и наилучшие пожелания от президента Азербайджана.

    Председатель Милли Меджлиса также отметила динамичное развитие двусторонних отношений, в том числе межпарламентского взаимодействия, и подчеркнула важность дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

    Жапаров: Бишкеку и Баку важно последовательно реализовывать достигнутые договоренности
    Жапаров: Бишкеку и Баку важно последовательно реализовывать достигнутые договоренности
    Садыр Жапаров Сахиба Гафарова Азербайджано-кыргызские отношения Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Кыргызстан
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