Жапаров: Бишкеку и Баку важно последовательно реализовывать достигнутые договоренности

Кыргызстан и Азербайджан должны последовательно реализовывать достигнутые договоренности, в том числе договор о союзнических отношениях, подписанный в ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в июле этого года.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, об этом заявил президент страны Садыр Жапаров на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой в Бишкеке.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах.

"Глава государства подчеркнул особый характер союзнических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном, отметив важность последовательной реализации достигнутых договоренностей, в том числе, договора о союзнических отношениях, подписанного в ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в июле текущего года", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Гафарова передала президенту Кыргызстана и народу страны приветствия и наилучшие пожелания от президента Азербайджана.

Председатель Милли Меджлиса также отметила динамичное развитие двусторонних отношений, в том числе межпарламентского взаимодействия, и подчеркнула важность дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.