В Украине десятки депутатов написали заявления об отставке
- 14 марта, 2026
- 05:17
Несколько десятков народных избранников Верховной рады уже подали заявления о прекращении депутатских полномочий.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил народный депутат Александр Юрченко в эфире "Новини.Live".
"Мне известно, что несколько десятков депутатов [Верховной рады] уже подали заявления, желают уйти, отказаться от мандата, десятки, порядка 50-60", - привело агентство слова парламентария.
На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о представителях правящей партии "Слуга народа", Юрченко дал утвердительный ответ.
По словам депутата, причинами являются, вероятно, длинная каденция парламента, усталость и низкая зарплата в 50 тысяч гривень (свыше 1,1 тыс. долларов США - ред.).
