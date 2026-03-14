    В Украине десятки депутатов написали заявления об отставке

    • 14 марта, 2026
    • 05:17
    В Украине десятки депутатов написали заявления об отставке

    Несколько десятков народных избранников Верховной рады уже подали заявления о прекращении депутатских полномочий.

    Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил народный депутат Александр Юрченко в эфире "Новини.Live".

    "Мне известно, что несколько десятков депутатов [Верховной рады] уже подали заявления, желают уйти, отказаться от мандата, десятки, порядка 50-60", - привело агентство слова парламентария.

    На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о представителях правящей партии "Слуга народа", Юрченко дал утвердительный ответ.

    По словам депутата, причинами являются, вероятно, длинная каденция парламента, усталость и низкая зарплата в 50 тысяч гривень (свыше 1,1 тыс. долларов США - ред.).

    Парламент Украины Александр Юрченко Заявление об отставке Отставка депутатов
