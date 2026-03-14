    Ukraynada onlarla deputat istefa ərizəsi təqdim edib

    Onlarla Ali Rada üzvü deputat səlahiyyətlərinə xitam verilməsi barədə ərizə təqdim edib.

    "Report" UNİAN-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə xalq deputatı Aleksandr Yurçenko "Novini.Live" efirində bildirib.

    "Mənə məlumdur ki, [Ali Radanın] onlarla deputatı artıq ərizə verib, getmək, mandatdan imtina etmək istəyir, onlarla, təxminən 50-60 nəfər", - deyə agentlik parlamentarinin sözlərini çatdırıb.

    Söhbətin hakim "Xalqın xidmətçisi" Partiyasının nümayəndələrindən gedib-getmədiyi ilə bağlı dəqiqləşdirici suala Yurçenko təsdiqləyici cavab verib.

    Deputatın sözlərinə görə, səbəblər, ehtimal ki, parlamentin uzun kadensiyası, yorğunluq və 50 min qrivna (1,1 min ABŞ dollarından çox - red.) məbləğindəki aşağı maaşdır.

    Ali Rada xalq deputatı istefa
    В Украине десятки депутатов написали заявления об отставке

