Axios сообщил о намерении Израиля расширить масштаб наземной операции в Ливане

Израильское руководство рассчитывает существенно расширить масштабы наземной военной кампании на ливанской территории, направленной против группировки "Хезболлах", при этом Вашингтон выражает поддержку этим намерениям.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Израиль намерен значительно "увеличить масштабы своего наземного вторжения в Ливан", стремясь установить контроль над всей территорией к югу от реки Литани и ликвидировать военную инфраструктуру "Хезболлах".

"Мы собираемся действовать так же, как действовали в секторе Газа", - цитируются в материале слова израильского чиновника, подразумевавшего нанесение ударов по жилым зданиям, которые, по утверждению израильской стороны, используются "Хезболлах" в военных целях. "Операция подобного масштаба и охвата способна привести к затяжной оккупации Израилем южных районов Ливана", - отмечается в публикации.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа оказывает поддержку проведению Израилем крупномасштабной операции, целью которой является разоружение "Хезболлах", однако параллельно настаивает на минимизации разрушений на ливанской территории и добивается начала прямого диалога между Израилем и Ливаном для выработки послевоенного соглашения", - уточняет издание.

Согласно данным портала, израильское руководство изначально не планировало операцию столь значительных масштабов, намереваясь сконцентрировать усилия на военном противостоянии с Ираном. Однако, по информации источников, эти планы подверглись пересмотру после нанесения "Хезболлах" ракетного удара по территории еврейского государства.