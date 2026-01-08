İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Dumanlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    • 08 yanvar, 2026
    • 19:31
    Dumanlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, hazırda Bakıda müşahidə edilən dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib.

    Eyni zamanda bütün tablolarda "dumanlı hava" xəbərdarlıq siqnalı işə salınıb. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir.

    Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi dumanlı hava sürət həddi
    Скоростной режим на трассе Зыхский круг - Аэропорт ограничен из-за тумана

    Son xəbərlər

    19:52

    Duman səbəbindən Moskva–Fərqanə reysi Qırğızıstana yönəldilib

    Region
    19:42

    Ermənistan və İran strateji tərəfdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    19:40
    Foto

    Azərbaycan və İordaniya enerji əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə ediblər

    Energetika
    19:31

    Dumanlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    19:27

    Qazaxıstan və ABŞ strateji tərəfdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    19:16

    Paşinyan ölkədə narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb

    Region
    19:12

    Podesta: Aİ ölkələri Qrenlandiya məsələsi ilə bağlı daim təmasdadırlar

    Digər ölkələr
    19:04

    Makron: ÜST sammiti 2026-cı ilin aprelində Lion şəhərində keçiriləcək

    Digər ölkələr
    19:01

    Dubaydan Moskvaya uçan "Utair" təyyarəsi uğurla eniş edib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti