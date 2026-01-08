Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Скоростной режим на трассе Зыхский круг - Аэропорт ограничен из-за тумана

    Внутренняя политика
    • 08 января, 2026
    • 19:49
    Скоростной режим на трассе Зыхский круг - Аэропорт ограничен из-за тумана

    На дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной режим на некоторых полосах снижен на 20 км/час.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, причиной введения ограничений стал густой туман, окутавший Баку.

    Отмечается, что в связи с туманной погодой, внесены изменения в информационно-скоростные табло.

    На всех цифровых дисплеях активирован предупреждающий сигнал "туманная погода", призванный привлечь внимание автомобилистов.

    Водителей настоятельно просят соблюдать установленный скоростной режим и проявлять повышенную осторожность при движении.

    туман Баку ограничение скорости Зыхский круг-аэропорт
