Скоростной режим на трассе Зыхский круг - Аэропорт ограничен из-за тумана
Внутренняя политика
- 08 января, 2026
- 19:49
На дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной режим на некоторых полосах снижен на 20 км/час.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, причиной введения ограничений стал густой туман, окутавший Баку.
Отмечается, что в связи с туманной погодой, внесены изменения в информационно-скоростные табло.
На всех цифровых дисплеях активирован предупреждающий сигнал "туманная погода", призванный привлечь внимание автомобилистов.
Водителей настоятельно просят соблюдать установленный скоростной режим и проявлять повышенную осторожность при движении.
