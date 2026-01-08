Скоростной режим на трассе Зыхский круг - Аэропорт ограничен из-за тумана

На дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной режим на некоторых полосах снижен на 20 км/час.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, причиной введения ограничений стал густой туман, окутавший Баку.

Отмечается, что в связи с туманной погодой, внесены изменения в информационно-скоростные табло.

На всех цифровых дисплеях активирован предупреждающий сигнал "туманная погода", призванный привлечь внимание автомобилистов.

Водителей настоятельно просят соблюдать установленный скоростной режим и проявлять повышенную осторожность при движении.