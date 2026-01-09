İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Tramp Venesueladakı əməliyyatın Rubionun qisası olduğunu etiraf edib

    09 yanvar, 2026
    08:51
    Tramp Venesueladakı əməliyyatın Rubionun qisası olduğunu etiraf edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp etiraf edib ki, Kuba immiqrantlarının ailəsində anadan olan ABŞ dövlət katibi Marko Rubio üçün Venesueladakı əməliyyat qisas aktı olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri "Fox News"a verdiyi müsahibədə bildirib.

    O, Rubionun "Kubanı yaxşı tanıdığını" qeyd edib və həmçinin ada ölkəsinin "maliyyə və neft baxımından Venesueladan tamamilə asılı olduğunu" bildirib.

    Aparıcı daha sonra Venesueladakı əməliyyatın "Markonun qisası" ola biləcəyini irəli sürüb. Tramp isə cavabında deyib: "Bəlkə də elə idi".

    Трамп допустил, что операция в Венесуэле была местью со стороны Рубио

