    Трамп допустил, что операция в Венесуэле была местью со стороны Рубио

    • 09 января, 2026
    • 08:50
    Президент США Дональд Трамп допустил, что для родившегося в семье кубинских эмигрантов американского госсекретаря Марко Рубио операция в Венесуэле была актом мести.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News.

    Он отметил, что Рубио "хорошо знает Кубу", а также заявил, что островное государство "полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти". После этого ведущий предположил, что операция в Венесуэле могла быть "местью со стороны Марко". "Может быть, была", - ответил Трамп.

