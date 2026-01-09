Трамп допустил, что операция в Венесуэле была местью со стороны Рубио
- 09 января, 2026
- 08:50
Президент США Дональд Трамп допустил, что для родившегося в семье кубинских эмигрантов американского госсекретаря Марко Рубио операция в Венесуэле была актом мести.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что Рубио "хорошо знает Кубу", а также заявил, что островное государство "полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти". После этого ведущий предположил, что операция в Венесуэле могла быть "местью со стороны Марко". "Может быть, была", - ответил Трамп.
