В Одессе после атаки РФ возникли перебои со светом и водой

В результате комбинированной российской атаки на украинскую Одессу в ночь на 13 декабря в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Согласно информации, город подвергся ударам баллистических и крылатых ракет.

Между тем в ДТЭК (компания-оператор) информировали, что в части Одесского, Пересыпского и Приморского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети.

Кроме того, частичный блэкаут наблюдается в Херсонской и Николаевской областях Украины.