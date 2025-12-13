В Одессе после атаки РФ возникли перебои со светом и водой
Другие страны
- 13 декабря, 2025
- 04:39
В результате комбинированной российской атаки на украинскую Одессу в ночь на 13 декабря в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением.
Об этом Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".
Согласно информации, город подвергся ударам баллистических и крылатых ракет.
Между тем в ДТЭК (компания-оператор) информировали, что в части Одесского, Пересыпского и Приморского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети.
Кроме того, частичный блэкаут наблюдается в Херсонской и Николаевской областях Украины.
