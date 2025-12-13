Rusiyanın hücumundan sonra Odessada işıq və suyun nəqlində fasilələr yaranıb

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Digər ölkələr
    • 13 dekabr, 2025
    • 05:36
    Dekabrın 13-ə keçən gecə Ukraynanın Odessa şəhərinə Rusiya ordusunun hücumu nəticəsində elektrik və su təchizatında fasilələr yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBC-Ukraina" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, şəhər ballistik və qanadlı raketlərin zərbələrinə məruz qalıb.

    Bu vaxt DTEK-də (operator şirkəti) Odessada, Peresıpsk və Primorsk rayonlarının bir hissəsində şəbəkədə lokal qəza səbəbindən işığın kəsildiyi bildirilib. Bundan əlavə, Ukraynanın Xerson və Nikolayev bölgələrində elektrik enerjisinin qismən kəsilməsi müşahidə olunub.

