Нападающий турецкого "Галатасарая" Икарди может перейти в "Милан"

Центральный нападающий турецкого "Галатасарая" Мауро Икарди может продолжить карьеру в итальянском "Милане".

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщает инсайдер Маттео Моретто.

32-летнего нападающего предложили "россонери" на фоне поисков усиления атаки и возможной замены Сантьяго Хименеса. Сам Икарди не исключает вариант с уходом из стамбульского клуба, поскольку в последнее время утратил место в основе.

Аргентинец выступает за "Галатасарай" с июля 2023 года - тогда он перешел из "ПСЖ" за € 10 млн. В текущем сезоне Икарди провел 20 матчей на клубном уровне и отметился семью забитыми мячами.

В середине ноября сообщалось, что стамбульский клуб начал переговоры с Икарди о продлении контракта.