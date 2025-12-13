Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Нападающий турецкого "Галатасарая" Икарди может перейти в "Милан"

    Футбол
    • 13 декабря, 2025
    • 07:37
    Центральный нападающий турецкого "Галатасарая" Мауро Икарди может продолжить карьеру в итальянском "Милане".

    Как передает Report, об этом в соцсетях сообщает инсайдер Маттео Моретто.

    32-летнего нападающего предложили "россонери" на фоне поисков усиления атаки и возможной замены Сантьяго Хименеса. Сам Икарди не исключает вариант с уходом из стамбульского клуба, поскольку в последнее время утратил место в основе.

    Аргентинец выступает за "Галатасарай" с июля 2023 года - тогда он перешел из "ПСЖ" за € 10 млн. В текущем сезоне Икарди провел 20 матчей на клубном уровне и отметился семью забитыми мячами.

    В середине ноября сообщалось, что стамбульский клуб начал переговоры с Икарди о продлении контракта.

