"Галатасарай" начал переговоры с Икарди о продлении контракта
Футбол
- 14 ноября, 2025
- 23:43
Стамбульский "Галатасарай" начал переговоры о продлении контракта с нападающим Мауро Икарди.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Sky Sports.
Согласно информации, в руководстве турецкого клуба заинтересованы в сохранении 32-летнего форварда в команде. Текущий контракт игрока действует до 2026 года.
Отметим, что Икарди в текущем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.
Последние новости
23:48
Число погибших в ДТП в Пермском крае РФ возросло до семи - ОБНОВЛЕНОВ регионе
23:43
"Галатасарай" начал переговоры с Икарди о продлении контрактаФутбол
23:33
Каллас: Поддержка Украины – небольшая цена по сравнению с возможной победой РФДругие страны
23:26
Фото
Азербайджанский спортсмен взял на Исламиаде серебро по муай-таюИндивидуальные
23:09
CNN: Чиновники администрации Трампа пытаются убедить его не проводить ядерные испытанияДругие страны
22:53
Фото
SOCAR и DeGolyer and MacNaughton обсудили реализацию совместных проектовЭнергетика
22:46
В Гаджигабуле нашли тело пропавшего без вести 72-летнего мужчиныПроисшествия
22:26
Генсек ООН осудил российскую атаку на посольство Азербайджана в КиевеДругие страны
22:13
Видео