    "Галатасарай" начал переговоры с Икарди о продлении контракта

    Футбол
    • 14 ноября, 2025
    • 23:43
    Галатасарай начал переговоры с Икарди о продлении контракта

    Стамбульский "Галатасарай" начал переговоры о продлении контракта с нападающим Мауро Икарди.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Sky Sports.

    Согласно информации, в руководстве турецкого клуба заинтересованы в сохранении 32-летнего форварда в команде. Текущий контракт игрока действует до 2026 года.

    Отметим, что Икарди в текущем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

    клуб "Галатасарай" продление контракта футбол
    "Qalatasaray" Mauro İkardi ilə müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Лента новостей