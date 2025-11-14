"Галатасарай" начал переговоры с Икарди о продлении контракта

Стамбульский "Галатасарай" начал переговоры о продлении контракта с нападающим Мауро Икарди.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Sky Sports.

Согласно информации, в руководстве турецкого клуба заинтересованы в сохранении 32-летнего форварда в команде. Текущий контракт игрока действует до 2026 года.

Отметим, что Икарди в текущем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.