Британия потратит 200 млн фунтов на подготовку военного контингента к отправке в Украину

Британия зарезервировала 200 млн фунтов (около 268 млн долларов) на подготовку британских частей, которые в составе международного контингента будут отправлены в Украину в случае, если будет объявлено о прекращении огня.

Как передает Report, об этом заявило Министерство обороны Великобритании.

В заявлении говорится, что "Соединенное королевство ускоряет выделение 200 млн фунтов на новое снаряжение Вооруженных сил в рамках подготовки к развертыванию в составе Международных сил в Украине".

Отмечается, что эти деньги пойдут на модернизацию техники, системы связи и антидроновые средства.

Напомним, что на этой неделе Британия, Франция и Украина подписали декларацию о намерениях разместить в Украине после подписания соглашения о прекращении огня иностранный военный контингент.