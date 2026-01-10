Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Британия потратит 200 млн фунтов на подготовку военного контингента к отправке в Украину

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 03:59
    Британия потратит 200 млн фунтов на подготовку военного контингента к отправке в Украину

    Британия зарезервировала 200 млн фунтов (около 268 млн долларов) на подготовку британских частей, которые в составе международного контингента будут отправлены в Украину в случае, если будет объявлено о прекращении огня.

    Как передает Report, об этом заявило Министерство обороны Великобритании.

    В заявлении говорится, что "Соединенное королевство ускоряет выделение 200 млн фунтов на новое снаряжение Вооруженных сил в рамках подготовки к развертыванию в составе Международных сил в Украине".

    Отмечается, что эти деньги пойдут на модернизацию техники, системы связи и антидроновые средства.

    Напомним, что на этой неделе Британия, Франция и Украина подписали декларацию о намерениях разместить в Украине после подписания соглашения о прекращении огня иностранный военный контингент.

