"Qalatasaray" Mauro İkardi ilə müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb
Futbol
- 14 noyabr, 2025
- 22:24
Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" hücumçusu Mauro İkardi ilə müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky Sports" nəşri məlumat yayıb.
İstanbul kollektivi 32 yaşlı forvardı komandada saxlamaqda maraqlıdır.
Tərəflər arasında hazırkı sözləşmə 2026-cı ilə qədərdir.
Qeyd edək ki, İkardi cari mövsüm bütün turnirlərdə 15 oyun keçirib və 6 qol vurub
Son xəbərlər
23:10
Rumıniya XİN hava məkanının pozulması ilə bağlı Rusiyaya etirazını bildiribDigər ölkələr
22:55
Foto
Azərbaycan idmançısı VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıbFərdi
22:41
Foto
SOCAR və "DeGolyer and MacNaughton" şirkəti əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibEnergetika
22:38
Rusiyada ağır yol qəzasında altı nəfər ölübRegion
22:26
BMT-nin Baş katibi Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinə raket zərbəsini pisləyibDigər ölkələr
22:24
"Qalatasaray" Mauro İkardi ilə müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıbFutbol
22:19
Hacıqabulda itkin düşən 72 yaşlı kişinin meyiti tapılıbHadisə
22:01
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı ən çətin istiqamətin adını açıqlayıbDigər ölkələr
21:56
Video