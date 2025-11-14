İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Qalatasaray" Mauro İkardi ilə müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Futbol
    • 14 noyabr, 2025
    • 22:24
    Qalatasaray Mauro İkardi ilə müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" hücumçusu Mauro İkardi ilə müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky Sports" nəşri məlumat yayıb.

    İstanbul kollektivi 32 yaşlı forvardı komandada saxlamaqda maraqlıdır.

    Tərəflər arasında hazırkı sözləşmə 2026-cı ilə qədərdir.

    Qeyd edək ki, İkardi cari mövsüm bütün turnirlərdə 15 oyun keçirib və 6 qol vurub

    "Qalatasaray" Mauro İkardi Müqavilə hücumçu

    Son xəbərlər

    23:10

    Rumıniya XİN hava məkanının pozulması ilə bağlı Rusiyaya etirazını bildirib

    Digər ölkələr
    22:55
    Foto

    Azərbaycan idmançısı VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    22:41
    Foto

    SOCAR və "DeGolyer and MacNaughton" şirkəti əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Energetika
    22:38

    Rusiyada ağır yol qəzasında altı nəfər ölüb

    Region
    22:26

    BMT-nin Baş katibi Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinə raket zərbəsini pisləyib

    Digər ölkələr
    22:24

    "Qalatasaray" Mauro İkardi ilə müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Futbol
    22:19

    Hacıqabulda itkin düşən 72 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

    Hadisə
    22:01

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı ən çətin istiqamətin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:56
    Video

    Bakıda doqquzmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti