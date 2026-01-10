Кая Каллас: ЕС солидарен с иранским народом в его стремлении к свободе

ЕС выражает солидарность с иранским народом, который выражает свое законное стремление к лучшей жизни, свободе и достоинству.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по поводу ситуации в ИРИ.

"Мы внимательно и с большой озабоченностью следим за сообщениями о жертвах и осуждаем применение насилия, произвольные задержания и тактику запугивания, применяемую силами безопасности страны против демонстрантов", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии, в котором также содержится требование немедленного освобождения всех несправедливо задержанных.

По словам Каллас, иранские власти должны соблюдать свои международные обязательства и уважать права на свободу выражения мнения, ассоциации и мирных собраний, а также иметь доступ к информации и интернету.