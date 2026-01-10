İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Kaya Kallas: Aİ azadlıq uğrunda mübarizədə İran xalqı ilə həmrəydir

    • 10 yanvar, 2026
    Kaya Kallas: Aİ azadlıq uğrunda mübarizədə İran xalqı ilə həmrəydir

    Avropa İttifaqı (Aİ) daha yaxşı həyat, azadlıq və ləyaqət naminə qanuni istəklərini ifadə edən İran xalqı ilə həmrəy olduğunu bildirib.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas İran İslam Respublikasındakı vəziyyətlə bağlı bəyanatında vurğulayıb.

    "Biz itkilər barədə xəbərləri diqqətlə və böyük narahatlıqla izləyirik, zorakılığın tətbiqini, özbaşına saxlamaları və ölkənin təhlükəsizlik qüvvələrinin nümayişçilərə qarşı tətbiq etdiyi qorxutma taktikasını pisləyirik", – deyə Avropa diplomatiyasının rəhbərinin bəyanatında qeyd olunub. Sənəddə həmçinin ədalətsiz yerə saxlanılanların hamısının dərhal azadlığa buraxılması tələb edilib.

    Kallasın sözlərinə görə, İran hakimiyyəti beynəlxalq öhdəliklərinə əməl etməli, ifadə azadlığı, birləşmə və dinc toplaşmaq hüquqlarına, habelə informasiyaya və internetə çıxış imkanlarına hörmətlə yanaşmalıdır.

