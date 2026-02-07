İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Borc istədiyi tanışını sonradan talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 07 fevral, 2026
    • 12:46
    Borc istədiyi tanışını sonradan talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Bakının Nəsimi rayonunda borc istədiyi tanışını sonradan talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bir nəfər polisə müraciət edərək parkların birində tanışı tərəfindən ona fiziki zor tətbiq edilərək 106 manat və mobil telefonunun talandığını bildirib.

    Keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 37 yaşlı Z.Tağıyev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırma zamanı Z.Tağıyevin zərərçəkəndən əvvəlcə borc pul istədiyi, sonuncunun bundan imtina etməsindən sonra isə qeyd edilən hadisəni törətdiyi məlum olub.

    Araşdırma aparılır.

    Cinayət işi Talama

    Son xəbərlər

    13:32

    Əraqçi: ABŞ tərəfindən hücum olarsa, İran onun Fars körfəzindəki bazalarına hücum edəcək

    Region
    13:14

    Türkiyədə avtobus aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb

    Region
    13:07

    Azərbaycan Yüksək Liqalarında XIII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    13:02
    Foto

    Bakıda Avropa bilik yarışması keçirilir

    Xarici siyasət
    13:00

    Fin körfəzi akvatoriyasında iki gəmi toqquşub

    Region
    12:49

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərci 3 dəfə azaldıb

    Biznes
    12:47

    "Teleqraf"ın 14 yaşı tamam olur

    Media
    12:46

    Borc istədiyi tanışını sonradan talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:33

    Bazar günü bəzi rayonlara intensiv qar yağacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti