Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Вашингтон и Киев подпишут соглашение о послевоенном восстановлении на $800 млрд

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 02:18
    Вашингтон и Киев подпишут соглашение о послевоенном восстановлении на $800 млрд

    Вашингтон и Киев планируют подписать соглашение, которое предусматривает послевоенное восстановление Украины на 800 млрд долларов.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph.

    По их данным, детали планируется согласовать в Давосе между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, план рассчитан на 10 лет.

    Источники утверждают, что план заключается в использовании встречи между двумя лидерами в целях завершения экономического соглашения – ключевого раздела предложения, поддержанного США, о прекращении войны.

    Так называемый План процветания направлен на привлечение около 800 млрд долларов в течение десятилетия для восстановления Украины и содействия развитию экономики.

    Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал на следующей неделе посетить Белый дом, чтобы завершить и план экономического восстановления страны после войны, и соглашение о гарантиях безопасности.

    Однако европейские партнеры из "коалиции желающих" посоветовали не ехать в США, а взамен предложили Всемирный экономический форум в Давосе как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом.

    США Украина восстановление план по Украине
    Vaşinqton və Kiyev Ukraynanın müharibədən sonra bərpası üçün 800 milyard dollarlıq saziş imzalayacaq

    Последние новости

    02:42

    Кая Каллас: ЕС солидарен с иранским народом в его стремлении к свободе

    Другие страны
    02:18

    Вашингтон и Киев подпишут соглашение о послевоенном восстановлении на $800 млрд

    Другие страны
    01:47

    Трамп: США добьются владения Гренландией тем или иным способом

    Другие страны
    01:14

    Трамп: США в координации с властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер

    Другие страны
    00:50

    Хакан Фидан: Ирану следовало бы выстроить нормальные отношения со странами региона

    В регионе
    00:46

    Заявление по второй фазе мирного плана по Газе могут подготовить на следующей неделе

    В регионе
    00:32

    Папоян заявил о первых экономических результатах мирного процесса с Азербайджаном

    В регионе
    00:04

    Украина поблагодарила Азербайджан за предоставленную гумпомощь

    Внешняя политика
    23:47

    Фидан: Обостряющие ситуацию на Ближнем Востоке управляются из единого центра

    В регионе
    Лента новостей