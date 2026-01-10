Вашингтон и Киев подпишут соглашение о послевоенном восстановлении на $800 млрд

Вашингтон и Киев планируют подписать соглашение, которое предусматривает послевоенное восстановление Украины на 800 млрд долларов.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph.

По их данным, детали планируется согласовать в Давосе между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, план рассчитан на 10 лет.

Источники утверждают, что план заключается в использовании встречи между двумя лидерами в целях завершения экономического соглашения – ключевого раздела предложения, поддержанного США, о прекращении войны.

Так называемый План процветания направлен на привлечение около 800 млрд долларов в течение десятилетия для восстановления Украины и содействия развитию экономики.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал на следующей неделе посетить Белый дом, чтобы завершить и план экономического восстановления страны после войны, и соглашение о гарантиях безопасности.

Однако европейские партнеры из "коалиции желающих" посоветовали не ехать в США, а взамен предложили Всемирный экономический форум в Давосе как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом.