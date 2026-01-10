КНДР обвинила Южную Корею во вторжении в ее воздушное пространство

Подразделения ПВО КНДР отследили южнокорейский разведывательный беспилотник, пересекшую межкорейскую границу со стороны Юга, и перехватили над территорией Северной Кореи.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи заявлении представителя Генштаба Корейской народной армии.

По его словам, инцидент произошел 4 января, когда подразделения ПВО КНДР обнаружили и отследили воздушную цель, пересекшую межкорейскую границу со стороны Юга, и с использованием средств РЭБ посадили ее на своей территории.

В беспилотнике были установлены наблюдательные средства, указал представитель Генштаба. По итогам анализа остатков БПЛА выяснилось, что он был запрограммирован на трехчасовой полет, в ходе которого должен был снимать важные объекты КНДР.

Сообщается, что в камерах беспилотника обнаружили записи, снятые над территорией КНДР, продолжительностью почти семь минут. "Данные видеоматериалы служат ясным свидетельством, показывающим, что этот беспилотник нарушил воздушное пространство нашей республики в целях наблюдения и разведки", - отметил военный, подчеркнув, что южнокорейские провокации у границы продолжаются даже спустя год после смены власти в Сеуле.