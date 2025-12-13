"Qalatasaray"ın hücumçusu İkardi "Milan"a keçə bilər
- 13 dekabr, 2025
- 08:42
Türkiyənin "Qalatasaray" komandasının mərkəz hücumçusu Mauro İkardi karyerasını İtaliyanın "Milan" klubunda davam etdirə bilər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə məlumatı insayder Matteo Moretto sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.
32 yaşlı hücumçu "rossoneri"lərə hücum gücləndirmələri və Santyaqo Ximenesə mümkün əvəzedicisi axtarışı zamanı təklif edilib. İkardinin özü də İstanbul klubundan ayrılacağını istisna etməyib, çünki o, bu yaxınlarda start heyətdəki yerini itirib.
Argentinalı futbolçu 2023-cü ilin iyulundan "Qalatasaray"da oynayır, o həmin vaxt PSJ-dən 10 milyon avroya transfer olunub. İkardi cari mövsüm klubda 20 oyun keçirib və yeddi qol vurub.
Noyabrın ortalarında İstanbul klubunun İkardi ilə müqavilənin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başladığı bildirilib.