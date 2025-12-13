Rusiya bu gecə Ukraynaya son dövrlərin ən genişmiqyaslı hücumunu həyata keçirib
- 13 dekabr, 2025
- 13:33
Rusiya Silahlı Qüvvələri bu gecə Ukraynaya son dövrlərin ən genişmiqyaslı hücumlarından birini həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkələrdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, 450-dən çox zərbə dron və təxminən 30 müxtəlif növ raketlərlə hücumlar həyata keçirilib. Əsas zərbə cənub bölgələrdəki və Odessa vilayətindəki enerji infrastrukturuna yönəlib. Hücum nəticəsində Odessa vilayətində iki nəfər yaralanıb, ölkə üzrə onlarla mülki obyektə ziyan dəyib.
Kirovoqrad, Nikolayev, Odessa, Sumı, Xarkov, Xerson və Çerniqov vilayətlərində minlərlə ailə elektriksiz qalıb. Zərbələr həmçinin Dnepropetrovsk və Çerkassı vilayətlərində də qeydə alınıb.
Prezident vurğulayıb ki, aidiyyəti xidmətlər elektrik və su təchizatının bərpası üzərində işləyir.