WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev

    Rusiya bu gecə Ukraynaya son dövrlərin ən genişmiqyaslı hücumunu həyata keçirib

    Region
    • 13 dekabr, 2025
    • 13:33
    Rusiya bu gecə Ukraynaya son dövrlərin ən genişmiqyaslı hücumunu həyata keçirib

    Rusiya Silahlı Qüvvələri bu gecə Ukraynaya son dövrlərin ən genişmiqyaslı hücumlarından birini həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkələrdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 450-dən çox zərbə dron və təxminən 30 müxtəlif növ raketlərlə hücumlar həyata keçirilib. Əsas zərbə cənub bölgələrdəki və Odessa vilayətindəki enerji infrastrukturuna yönəlib. Hücum nəticəsində Odessa vilayətində iki nəfər yaralanıb, ölkə üzrə onlarla mülki obyektə ziyan dəyib.

    Kirovoqrad, Nikolayev, Odessa, Sumı, Xarkov, Xerson və Çerniqov vilayətlərində minlərlə ailə elektriksiz qalıb. Zərbələr həmçinin Dnepropetrovsk və Çerkassı vilayətlərində də qeydə alınıb.

    Prezident vurğulayıb ki, aidiyyəti xidmətlər elektrik və su təchizatının bərpası üzərində işləyir.

    Ukrayna-Rusiya müharibəsi Volodimir Zelenski
    Зеленский: ВС РФ применили более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки

    Son xəbərlər

    13:47

    Naxçıvanda Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti üçün yeni inzibati bina tikiləcək

    İnfrastruktur
    13:34
    Foto

    Regionlardan olan cüdoçular üçün anti-dopinq mövzusunda maarifləndirici seminar keçirilib

    Fərdi
    13:33

    Rusiya bu gecə Ukraynaya son dövrlərin ən genişmiqyaslı hücumunu həyata keçirib

    Region
    13:26

    Naxçıvan və Cəbrayılda Azərbaycan–Türkiyə–Avropa enerji qovşağının yaradılması ilə bağlı işlərə başlanılıb

    Energetika
    13:06

    Bazar gününün hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    13:06

    "Neftçi"nin yeni baş məşqçisi: "Klubun layihəsini bəyəndim"

    Futbol
    13:05

    Sumqayıtda 27 yaşlı qadının abortdan sonra öldüyü iddia edilir

    Hadisə
    13:03

    Avstriya dörd ölkə ilə sərhəd nəzarətini uzadacaq

    Digər ölkələr
    13:01

    Salyanda 9 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxslər həbs olunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti