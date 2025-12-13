Зеленский: ВС РФ применили более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    ВС России ночью осуществили одну из самых масштабных атак за последнее время, применив более 450 ударных дронов и около 30 ракет различных типов.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

    По его словам, основной удар был направлен на энергетическую инфраструктуру, прежде всего в южных регионах и в Одесской области. В результате атаки ранения получили два человека в Одесской области, по всей стране повреждены более десятка гражданских объектов.

    После ночных обстрелов тысячи семей остались без электроснабжения в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Удары также фиксировались по Днепропетровской и Черкасской областях.

    Президент подчеркнул, что все профильные службы работают над восстановлением электро- и водоснабжения.

    Лента новостей