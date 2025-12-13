Зеленский: ВС РФ применили более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки

ВС России ночью осуществили одну из самых масштабных атак за последнее время, применив более 450 ударных дронов и около 30 ракет различных типов.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

По его словам, основной удар был направлен на энергетическую инфраструктуру, прежде всего в южных регионах и в Одесской области. В результате атаки ранения получили два человека в Одесской области, по всей стране повреждены более десятка гражданских объектов.

После ночных обстрелов тысячи семей остались без электроснабжения в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Удары также фиксировались по Днепропетровской и Черкасской областях.

Президент подчеркнул, что все профильные службы работают над восстановлением электро- и водоснабжения.