В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 9%
Бизнес
- 13 декабря, 2025
- 14:51
Стоимость платных услуг, оказанных населению Азербайджана в январе-ноябре текущего года, составила 13 млрд 233,4 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Юридическими лицами населению оказаны услуги на сумму 9 млрд 975,6 млн манатов, что составило 75,4% от общей стоимости услуг.
В период с января по ноябрь текущего года каждый житель страны в среднем воспользовался платными услугами на сумму 1292 манат, что в номинальном выражении на 175,4 маната больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
