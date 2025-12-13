В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 9%

Стоимость платных услуг, оказанных населению Азербайджана в январе-ноябре текущего года, составила 13 млрд 233,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Юридическими лицами населению оказаны услуги на сумму 9 млрд 975,6 млн ​​манатов, что составило 75,4% от общей стоимости услуг.

В период с января по ноябрь текущего года каждый житель страны в среднем воспользовался платными услугами на сумму 1292 манат, что в номинальном выражении на 175,4 маната больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.